Правительство одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта

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Правительство России поддержало инициативу об ужесточении наказания за отказ пропускать спецтранспорт с мигалками, но без специальной цветографической раскраски, сообщает «Коммерсант». Авторы поправок ссылаются на рост числа случаев, когда водители не пропускают транспорт под охраной Федеральной службы охраны (ФСО).

Инициативу предложил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Если ее примут, штрафы за нарушение увеличатся до 7,5 тыс. руб. либо водителям будет грозить лишение прав на срок до одного года. Законопроект представлен в виде поправок в ст. 12.17 КоАП России.

Согласно действующей статье, за отказ пропустить спецтранспорт с включенной синей мигалкой и звуковым сигналом водителей наказывают предупреждением или штрафом в размере 500 руб. Если речь идет о транспорте с включенной мигалкой и «цветографическими схемами и надписями» (например, скорая помощь, уточняет издание), наказание — от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок от трех месяцев до одного года. Пискарев предложил распространить эти санкции и на машины без раскраски, но с включенными маячками синего и красного цветов, в частности, если они сопровождают охраняемые лица.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается не только «значительный рост» нарушений, но то, что объекты государственной охраны могут перемещаться как с сопровождением ГИБДД, так и самостоятельно — на транспорте ФСО.



За отказ пропустить кортеж сейчас водителю грозит штраф в размере 500 руб., но, как считает Пискарев, само нарушение создает угрозу безопасности. Он напомнил о текущей обстановке: военной операции и росте террористических рисков, «обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп».

Документ, по данным «Коммерсанта», поддержали МВД, ФСО, Минтранс, Минфин и Минюст.

В мае Минтранс решил изменить правила пропуска машин с мигалками, ужесточив требования к водителям на случай приближения автомобилей скорой помощи, полиции, пожарных машин и другого спецтранспорта с включенными сигналами.

Поправки должны уточнить правила для водителей: если спецтранспорт с мигалками приближается по той же полосе, автомобилист должен не просто уступить дорогу, а освободить полосу, то есть перестроиться в соседний ряд или съехать на обочину, если дорога однополосная. Прямо об этом в документе не говорится.