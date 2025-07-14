Число ДТП с электросамокатами в Москве снизилось на 60% за полгода

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В Москве за январь—июнь 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, сократилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным столичного департамента транспорта, за первые шесть месяцев 2025 года в городе произошло 297 ДТП с участием СИМ, тогда как годом ранее за тот же период было зафиксировано 738 аварий. Существенно снизилась и детская аварийность — число происшествий с пострадавшими детьми уменьшилось на 50%. Власти связывают это с введением обязательной верификации пользователей через Mos ID: с начала прокатного сезона 32 тыс. аккаунтов были заблокированы из-за несоответствия возрастным требованиям.

В Москве ежегодно совершается свыше 60 млн поездок на электросамокатах, из которых 85% — с транспортной целью. В 2025 году в городе продолжается эксперимент по снижению максимальной разрешенной скорости электросамокатов с 25 до 20 км/ч. Также в 350 «медленных зонах» устройства автоматически ограничивают скорость до 5–15 км/ч с помощью встроенных IoT-модулей. Решения о создании новых зон принимаются по результатам анализа ДТП и обращений жителей.

Для контроля за соблюдением правил используются камеры ЦОДД с искусственным интеллектом, а также рейды ГАИ. С начала сезона пользователи получили 39 тыс. штрафов, операторы сервисов заблокировали 46 тыс. аккаунтов нарушителей. Власти и операторы продолжают тестировать технологии, позволяющие выявлять езду вдвоем и несоблюдение правил на пешеходных переходах.