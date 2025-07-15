Число пострадавших после столкновения электробусов в Москве выросло до 14
После ДТП с электробусами на Профсоюзной в столице 14 человек обратились за медпомощью, среди них два ребенка, сообщил Депздрав Москвы.
Одного из пострадавших — трехлетнего ребенка в состоянии средней тяжести—экстренно перевезли в НИИ НДХиТ — Клинику доктора Рошаля. Еще девять человек доставили в московские больницы, остальные четверо от госпитализации отказались.
Пострадавшие в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет, сообщило ведомство.
Ранее Депздрав писал об 11 пострадавших в результате ДТП.
На Профсоюзной улице 15 июля произошла авария с участием двух электробусов. По предварительной информации, на остановке они столкнулись, после чего один из электробусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.
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