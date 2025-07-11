Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Домодедово

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В Домодедово Московской области рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине грузовик, водитель автобуса погиб, еще семь пассажиров пострадали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Авария произошла в 20:10 мск на 37 километре автодороги М-4 «Дон» в сторону Москвы. Грузовик стоял на обочине из-за технической неисправности, уточнило ведомство.

«В результате ДТП водитель автобуса погиб. В салоне находилось 12 пассажиров, в настоящее время 7 из них обратилось за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о рейсовом автобусе Кашира-Москва. Shot пишет о 10 пострадавших, на место прибыли спасатели МЧС, медики и сотрудники ГИБДД, а также вылетел вертолет.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

Ранее на Бережковской набережной на западе Москвы легковушка наехала на пешеходов, в результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. В связи с этим в районе аварии затруднено движение на 300 м.