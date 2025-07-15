Задержание начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода. Видео

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Управление Федеральной службы безопасности по Нижегородской области опубликовало кадры с задержанием начальника полиции аэропорта города за пособничество нелегальной миграции.

Задержание произошло 13 июля. «Нижний. Сейчас» написало, что задержанный сотрудник полиции — подполковник Намиг Мусаев.

Следствие установило, что сотрудников полиции в аэропорту Нижнего Новгорода привлек к нарушениям житель региона. Последний неоднократно «предпринимал действия по непривлечению к административной ответственности иностранных граждан», нарушивших миграционное законодательство страны. Источник «Нижний. Сейчас» в силовых структурах сообщил, что Мусаев наладил канал, через который мигранты за взятки попадали в Россию.

По предварительной информации, в преступной схеме были задействованы около 12 полицейских.