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В Подмосковье пенсионеры и их внук насмерть отравились во время ремонта

В подмосковной Рузе пенсионеры и их внук насмерть отравились во время ремонта
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковном округе Руза в подвале частного дома в деревне Полуэктово нашли тела пожилых супругов и их 15-летнего внука, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, при осмотре тел признаков насильственной смерти обнаружено не было. Следствие установило, что пенсионеры проводили в подвале дома ремонтные работы по гидроизоляции, а мальчик им помогал.

По данным городской прокуратуры, инцидент произошел на ул. Речной. По предварительным данным надзорного ведомства, смерть пенсионеров и их внука могла наступить при отравлении парами мастики.

По факту смерти супругов и их внука возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Фото:ekb.baden-baden-termy.ru

В сентябре 2024 года в Красноярском крае четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет скончались в результате отравления средством от насекомых.

Как установило следствие, отец детей не рассчитал норму расхода яда и не следовал рекомендациям производителя о мерах безопасности при использовании средства от насекомых. В результате инсектицид попал на продукты, посуду, мебель и постельное белье.

Мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности четырем лицам — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — заключение на срок до четырех лет.

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Плугина Ирина
Подмосковье тела смерть Руза подвал
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