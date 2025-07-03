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Военная операция на Украине ,  
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В Самарской области из-за дронов временно отключили мобильный интернет

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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Временные отключения интернета действуют в Самарской области из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. <...> Напомню, что в Самарской области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета», — написал он в своем телеграм-канале.

В аэропорту Самары приостановили полеты
Политика
Фото:Евгений Никулин / Shutterstock

Ранее в аэропорту Самары также ввели ограничения на полеты. На момент публикации материала меры все еще действуют.

Работу мобильного интернета в российских регионах ограничивают на фоне атак украинских беспилотников. Ранее, 27 июня, аналогичные меры ввели и в Краснодарском крае. Как только угроза атаки БПЛА устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета. Регулярные отключения затрагивали также Ивановскую, Орловскую, Владимирскую, Липецкую, Тульскую и Воронежскую области. Все они подвергаются налетам украинских беспилотников.

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Полина Харчевникова
Самарская область Интернет Вячеслав Федорищев атака дронов
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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