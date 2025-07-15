МВД начало проверку после заезда с флагами Азербайджана по Саратову
МВД проводит проверку после публикации в соцсетях видео с опасной ездой автомобиля с флагами Азербайджана по улицам Саратова, подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.
Как сообщает «СарИнформ», на кадрах видны флаги Азербайджана, прикрепленные к синим «Жигулям». Водитель автомобиля нарушает правила дорожного движения, в частности выезжает на встречную полосу и выполняет перестроения на высокой скорости.
Автомобиль был замечен в разных районах Саратова, в том числе в Ленинском районе, на улице Шехурдина.
В начале июля следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Энгельсе Саратовской области, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девушка.
По данным следствия, 6 июля водитель автомобиля «ВАЗ 2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на трех пешеходов на пересечении улиц Краснознаменная и Мира.
В результате наезда девушка скончалась на месте от полученных травм, еще один несовершеннолетний был госпитализирован.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов