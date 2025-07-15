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Военная операция на Украине ,  
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«Услышал звук от мотоцикла»: очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Воронеж

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)

Жители Воронежа приняли удар беспилотников по городу за гром и сравнили налет со звуком мотора мотоцикла. Об этом очевидцы налета рассказали РБК.

По словам одного из местных жителей Романа, в районе пяти часов утра раздался мощный и пронзительный взрыв, который мужчина с его семьей сначала приняли за удар молнии из-за грома накануне. «Мы с семьей подумали, что это снова молния ударила. Выходить не стали на улицу, чтобы убедиться», — рассказал он

В 7:40, Роман выехал на работу и обнаружил, что улицу уже перекрыли. «Рассмотреть не получилось. Прохожий сказал, что беспилотник», — сообщил мужчина.

Другой свидетель, Дмитрий, рассказал, что услышав около 4:45 нарастающий звук мотора от мотоцикла, сразу понял, что это дрон. Вскоре после этого раздался короткий взрыв. «Спать было уже бесполезно, пошел на кухню ставить чайник. Опять этот звук», — сказал Дмитрий.

«Услышал звук от мотоцикла»: очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Воронеж
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Он описал, что тогда же увидел пролет беспилотника самолетного типа примерно 3-5 метров в длину и на высоте около 50 метров.

Юлия рассказала РБК, что ее семья слышала несильный взрыв. Несмотря на то, что окна не тряслись, женщина, по ее словам, «на кровати немного подскочила, вздрогнула». Позже соседи прислали в чат дома фото и рассказали, что видели беспилотник.

Воронежская прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА
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Фото:Прокуратура Воронежской области

Минобороны отчиталось об уничтожении 55 беспилотников за ночь над несколькими регионами России, 12 из них пришлись на Воронежскую область.

Сначала власти сообщили о 16 пострадавших, позже их число достигло 24 человек. Глава региона Александр Гусев также сообщил, что в регионе ввели режим ЧС и создали оперативный штаб, чтобы устранить последствия атаки.

Гусев также сообщил, что обломками дронов были повреждены «торговые объекты» и автомобили. «Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области», — написал губернатор.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Полина Дуганова
Воронеж дроны БПЛА беспилотники очевидцы
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