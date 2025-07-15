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Политика ,  
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Воронежская прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА

Фото: Прокуратура Воронежской области
Фото: Прокуратура Воронежской области

Прокуратура Воронежской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим после атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел.‪+7 (473) 260-89-89‬», — подчеркнули в областной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выезжали на место происшествий Ленинского и Коминтерновского районов города, а также Новоусманского и Репьевского районов области. Прокурор Центрального района Воронежа Виктор Настаушев встретился с жителями поврежденных квартир.

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)

В ночь на вторник, 15 июля, над Воронежской областью уничтожили 12 БПЛА. По словам губернатора региона Александра Гусева, дроны сбили в Воронеже и в трех районах области. В столице региона повреждения получили несколько квартир, в пригороде и в одном из районов — частные дома, машины и торговые объекты. В одном из детских садов выбиты стекла.

В результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали 16 человек. 13 из них — госпитализировали. В основном у пострадавших осколочные ранения и резаные раны. «Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, также ранен подросток, у него повреждено бедро», — сообщил глава региона.

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