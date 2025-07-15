Воронежская прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА
Прокуратура Воронежской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим после атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел.+7 (473) 260-89-89», — подчеркнули в областной прокуратуре.
Сотрудники ведомства выезжали на место происшествий Ленинского и Коминтерновского районов города, а также Новоусманского и Репьевского районов области. Прокурор Центрального района Воронежа Виктор Настаушев встретился с жителями поврежденных квартир.
В ночь на вторник, 15 июля, над Воронежской областью уничтожили 12 БПЛА. По словам губернатора региона Александра Гусева, дроны сбили в Воронеже и в трех районах области. В столице региона повреждения получили несколько квартир, в пригороде и в одном из районов — частные дома, машины и торговые объекты. В одном из детских садов выбиты стекла.
В результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали 16 человек. 13 из них — госпитализировали. В основном у пострадавших осколочные ранения и резаные раны. «Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, также ранен подросток, у него повреждено бедро», — сообщил глава региона.
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