Дума приняла в первом чтении законопроект о «крестопаде»

Депутаты решили запретить изображение религиозных объектов без религиозных символов, если таковые на них есть. Больше всего их возмущение вызвало изображение церквей без крестов. Вопрос ответственности еще обсуждается с Минюстом

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий размещать изображения объектов, содержащих религиозные символы, без таких символов, передает корреспондент РБК.

Законопроект внесла в Думу 26 мая группа депутатов, в которую вошли представители всех фракций. Он вносит изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Законопроектом запрещается в какой-либо форме воспроизводить культовые здания или их части, а также другие объекты, имеющие религиозные символы, без этих символов. Запрет распространяется на публикации в СМИ, интернете, на объявления, рекламу и на вывески. Он будет действовать также при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг. Кроме того, это будет касаться государственных, муниципальных символов и знаков, эмблем.

Представлявшая законопроект вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях приобрела настолько системный характер, что получила народное название «крестопад». Она пояснила, что под действие закона в случае его принятия подпадут все официальные конфессии. «Таким образом, к защищенным религиозным символам будут относиться православный крест, а также другие символы, присущие традиционным религиям России», — пояснила она.

Выступавшая с содокладам глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова подчеркнула, что рассматривается «не просто юридическая поправка, а вопрос о защите самого сердца нашей цивилизации, наших духовных святынь». Законопроект поддержали все традиционные религиозные конфессии, добавила она. «Незнание собственной истории и веры предков — это, коллеги, проблема всего общества. Потому что незнание истории формирует человека, неспособного оценить, что сейчас происходит в стране, а значит, легко манипулируемого. От стирания креста к стиранию страны дистанция не такого большого размера, но мы этого не должны допустить», — провозгласила она.

Во время обсуждения депутат Федот Тумусов выразил опасение, что между зарегистрированными в России религиозными организациями могут возникнуть споры о том, какие религиозные символы считать правильными. Кузнецова пояснила, что в законопроекте речь идет о традиционных религиях. Многое покажет правоприменительная практика, при необходимости депутаты будут обращать на эту тему отдельное внимание, заверила она.

Депутат Андрей Альшевских поинтересовался, предусмотрена ли ответственность за нарушение этих норм и будет ли она распространяться на случаи, когда «нападки на символы» происходят за пределами страны. Вопрос об ответственности сейчас обсуждается с Минюстом, ответила вице-спикер. «Сегодня так или иначе мы можем найти составы в 5.26-й статье, где говорится об административных нарушениях в этой части», — дополнила она.

В КоАП есть статья 5.26 «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Ч.2 этой статьи предусматривает наказание за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., либо обязательные работы, для должностных лиц — штраф от 100 до 200 тыс.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов воспользовался правом депутатов на выступление по мотивам обсуждаемого законопроекта. Он вышел к трибуне, и, сказав «России быть! России быть великой», перекрестился. После этого Миронов вернулся на свое место.

В последнее время резонанс вызвали несколько случаев, когда культовые сооружения изображались без православных крестов. В октябре 2023 года Банк России представил новую банкноту номиналом 1 тыс. руб. На ней была изображена Дворцовая церковь XVII века в Казанском кремле без креста. Сейчас в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Оно не используется как храм, крест сняли еще в советское время.

Это вызвало резкую критику и ЦБ пообещал доработать дизайн купюры. Спустя год он представил 25 вариантов и объявил голосование. Наибольшее число голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев и автомобильный мост через Волгу в Саратове.

Еще один скандал разразился из-за обложки пособия по сдаче ЕГЭ по обществознанию с изображением храма Василия Блаженного без крестов. Издательство «Феникс», выпустившее пособие, объяснило произошедшее «досадной невнимательностью» и подчеркнуло, что использовало уже готовые изображения и не вносило в них изменений. Отпечатанный тираж изъяли из продажи и разработали новый макет обложки.

В конце мая тема с «крестопадом» вновь оказалась на слуху. На сессии Петербургского международного юридического форума режиссер Никита Михалков показал изображения герба России с двуглавыми орлами в коронах с крестами и с ромбами и назвал последнее «цыпленком табака». По его словам, дизайнеры этого логотипа пояснили, что решили убрать «значительную часть мелких деталей», которые мешали восприятию символа в целом.

На том же форуме о недопустимости изображения куполов православных храмов без крестов говорила и руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега. Она рассказала РБК, что к внесению готовится законопроект, где будет прописан запрет на искажение религиозной символики.

На этом фоне был заменен логотип в телеграм-канале Кремля, а также на официальном сайте администрации президента. До этого там использовалось изображение герба с ромбами вместо крестов, но после замены вечером 21 мая кресты стали отчетливо видны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что видимое исчезновение с эмблемы Кремля православных крестов над коронами на головах двуглавого орла объясняется «масштабированием». «Это вопрос масштабирования. На любом экране, мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбики. Если растянуть, увеличить, будут кресты», — заявил он.