The Atlantic узнал, что Трамп ужесточил позицию по России не из-за Киева

Источники рассказали, что жесткость позиции связана с новой стратегией Трампа. Накануне президент США объявил, что Штаты введут 100% пошлины против России, если через 50 дней не будет прогресса в украинском урегулировании

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Жесткость американского лидера Дональда Трампа по отношению к России не связана с изменившимся мнением об Украине, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на двух чиновников в Белом доме и двух советников президента США.

По их словам, республиканец придерживается новой стратегии и не стал по-новому относиться к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. Как считают источники, президент США был оскорблен.

В понедельник, 14 июня, Трамп заявил, что США введут против России пошлины в размере 100%, если через 50 дней не будет прогресса в украинском урегулировании, а также могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot. Об этом он объявил на фоне недовольства действиями российского президента Владимира Путина в рамках мирного урегулирования ситуации на Украине.

На следующий день в интервью BBC News Трамп сказал, что «не закончил» с Путиным, хоть и «разочарован» им, поскольку уже четырежды считал сделку с Россией по Украине почти достигнутой.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «России все равно» на «декоративный ультиматум Кремлю».