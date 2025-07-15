The Atlantic узнал, что Трамп ужесточил позицию по России не из-за Киева
Жесткость американского лидера Дональда Трампа по отношению к России не связана с изменившимся мнением об Украине, сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на двух чиновников в Белом доме и двух советников президента США.
По их словам, республиканец придерживается новой стратегии и не стал по-новому относиться к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому. Как считают источники, президент США был оскорблен.
В понедельник, 14 июня, Трамп заявил, что США введут против России пошлины в размере 100%, если через 50 дней не будет прогресса в украинском урегулировании, а также могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot. Об этом он объявил на фоне недовольства действиями российского президента Владимира Путина в рамках мирного урегулирования ситуации на Украине.
На следующий день в интервью BBC News Трамп сказал, что «не закончил» с Путиным, хоть и «разочарован» им, поскольку уже четырежды считал сделку с Россией по Украине почти достигнутой.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «России все равно» на «декоративный ультиматум Кремлю».
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