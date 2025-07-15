Медведев заявил, что России все равно на «декоративный ультиматум Трампа»
Россию не волнует «декоративный ультиматум» Кремлю от американского президента США Дональда Трампа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Трамп предъявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа разочарована. России было все равно», — написал он на своей странице в X.
Накануне Трамп объявил о новых мерах против России на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, США введут жесткие ограничения — пошлины в размере 100% — в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании.
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