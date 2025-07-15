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Военная операция на Украине ,  
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Два БПЛА ударили по зданию суда в Белгороде

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию суда в Белгороде, в результате чего пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание», — сообщил глава региона. Он отметил, что пожарные расчеты уже приступили к тушению.

По информации Гладкова, жертвой атаки стала женщина. Ее с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой отправили в областную клиническую больницу. Повреждения также получил автомобиль. Информации о других последствиях пока нет, ее уточняют.

В Белгороде при атаке беспилотника на жилой дом пострадала женщина
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Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников.

Накануне БПЛА-атаки на суд два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в Белгородской области в результате налета дронов.

В областной ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области.

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Персоны
Полина Дуганова
Белгород БПЛА беспилотники дроны суд Вячеслав Гладков Россия
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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