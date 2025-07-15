Два БПЛА ударили по зданию суда в Белгороде
Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию суда в Белгороде, в результате чего пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание», — сообщил глава региона. Он отметил, что пожарные расчеты уже приступили к тушению.
По информации Гладкова, жертвой атаки стала женщина. Ее с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой отправили в областную клиническую больницу. Повреждения также получил автомобиль. Информации о других последствиях пока нет, ее уточняют.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников.
Накануне БПЛА-атаки на суд два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в Белгородской области в результате налета дронов.
В областной ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области.
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