В Белгородской области два человека ранены в результате атаки дронов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селе Щигоревка ранен двухлетний мальчик. В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области. Для дальнейшего лечения бригада скорой доставит его в детскую областную клиническую больницу.

Также мужчина пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль в Шебекино. Пострадавшего с баротравмой доставят бригадой СМП в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.

Российские регионы, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Вечером 14 июля Гладков сообщил, что семь населенных пунктов области атаковали дроны ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

В Шебекинском округе, в селе Вознесеновка, в результате атаки беспилотника повреждена кровля здания сельхозпредприятия. В городе Шебекино движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона — у транспортного средства повреждены остекление и кузов. В селе Зиборовка вследствие атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект связи.

В селе Николаевка Белгородского района дрон атаковал частное домовладение. Еще четыре FPV-дрона нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию в селе Байцуры Борисовского района.