В Воронеже перекрыли движение на набережной из-за последствий атак БПЛА

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Движение по набережной Воронежского водохранилища перекрыли в связи с последствиями атак украинских беспилотников, сообщил мэр города Сергей Петрин.

«Оперативными службами перекрыто движение транспорта по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Как только движение будет открыто — сообщим. Прошу выбирать пути объезда указанного участка», — предупредил мэр Воронежа.

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Петрин также отметил, что движение на некоторых участках центра города остается перекрытым, а маршруты автобусов изменены.

Ночью над Воронежской областью сбили 12 БПЛА. В результате атаки дронов пострадали 16 человек. Больше всего раненых в столице региона — госпитализировали 13 человек. «Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, также ранен подросток, у него повреждено бедро», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Также во время атаки беспилотников было повреждено здание детского сада. В нем разбиты стекла. Детей временно перевели в соседние детсады.