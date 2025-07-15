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Военная операция на Украине ,  
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В Воронеже перекрыли движение на набережной из-за последствий атак БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Политехнический переулок в Воронеже
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Фото: РБК Черноземье
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)
Политехнический переулок в Воронеже
(Фото: предоставлено РБК Черноземье одной из жительниц)

Движение по набережной Воронежского водохранилища перекрыли в связи с последствиями атак украинских беспилотников, сообщил мэр города Сергей Петрин.

«Оперативными службами перекрыто движение транспорта по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Как только движение будет открыто — сообщим. Прошу выбирать пути объезда указанного участка», — предупредил мэр Воронежа.

Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты

В результате атаки дронов в Воронеже пострадало здание детского сада
Политика
Один из поврежденных объектов в результате падения обломков БПЛА

Петрин также отметил, что движение на некоторых участках центра города остается перекрытым, а маршруты автобусов изменены.

Ночью над Воронежской областью сбили 12 БПЛА. В результате атаки дронов пострадали 16 человек. Больше всего раненых в столице региона — госпитализировали 13 человек. «Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, также ранен подросток, у него повреждено бедро», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Также во время атаки беспилотников было повреждено здание детского сада. В нем разбиты стекла. Детей временно перевели в соседние детсады.

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