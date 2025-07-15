В Воронеже перекрыли движение на набережной из-за последствий атак БПЛА
Движение по набережной Воронежского водохранилища перекрыли в связи с последствиями атак украинских беспилотников, сообщил мэр города Сергей Петрин.
«Оперативными службами перекрыто движение транспорта по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Как только движение будет открыто — сообщим. Прошу выбирать пути объезда указанного участка», — предупредил мэр Воронежа.
Петрин также отметил, что движение на некоторых участках центра города остается перекрытым, а маршруты автобусов изменены.
Ночью над Воронежской областью сбили 12 БПЛА. В результате атаки дронов пострадали 16 человек. Больше всего раненых в столице региона — госпитализировали 13 человек. «Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, также ранен подросток, у него повреждено бедро», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Также во время атаки беспилотников было повреждено здание детского сада. В нем разбиты стекла. Детей временно перевели в соседние детсады.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов