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Вода льется отовсюду. Как на Москву обрушился ливень с грозой. Видео

На Москву обрушился ливень с грозой, дептранс предупредил о задержках транспорта

Вода льется отовсюду. Как на Москву обрушился ливень с грозой. Видео
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На Москву обрушился сильный дождь с грозой. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта и изменения некоторых маршрутов, отметили в столичном дептрансе.

В Госдуме из-за мощных ливней затопило курилку, она пристроена к первому этажу старого здания на Охотном ряду. Большая часть места, выделенного для курения, оказалась под водой, стоять можно только на небольшой ее части, передает корреспондент РБК.

МЧС предупреждал о порывах ветра до 20–23 м/с.

Температура воздуха 15 июля понизится до 24–27 градусов, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, наибольшее количество осадков ожидается в центральной части России и на северо-западе страны. Без осадков будет только в низовьях Дона, Донбассе, Запорожье, Карелии и на Кольском полуострове.

Кроме того, синоптик уточнял, что интенсивность мощных ливней с грозами в Москве дойдет до 20 л дождевой воды на квадратный метр.

14 июля на Москву и Подмосковье также обрушился ливень. Из-за дождя на некоторых улицах Москвы было нарушено движение транспорта. Так, на Живописной улице (в районе остановки «Улица Рогова») из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживались трамваи № 28 и 31.

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