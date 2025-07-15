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Общество ,  
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Синоптик предупредил о 20 литрах дождя на метр в Москве

В Москве выпадет до 20 литров дождя на метр в Москве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мощные ливни с грозами ожидаются во второй половине дня во вторник в Москве. Температура воздуха понизится до +24…+27 °C, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, наибольшее количество осадков ожидается в центральной части России и на северо-западе страны. Без осадков будет только в низовьях Дона, Донбассе, Запорожье, Карелии и на Кольском полуострове.

Утро в столице началось с солнечной погоды и температуры +20,9 °C. Однако в течение дня ситуация изменится. «Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 л дождевой воды на метр квадратный», — отметил Тишковец.

Ветер переменный до 3–8 м/с, при грозе — порывистый. Жара спадет. «Сегодня понизится до более комфортных +24…+27 °C», — рассказал синоптик.

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Общество

По данным МЧС Москвы, непогода начнется в столице в 10 утра вторника и сохранится до конца дня. «Местами по Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, крупный град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18–23 м/с», — предупредили в ведомстве.

Ранее синоптики спрогнозировали спад жары во второй половине июля. До конца месяца в столице выпадет более 100 л дождя на квадратный метр, а температура воздуха вернется в пределы нормы.

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Фото:Роскосмос

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