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Торговая война США ,  
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Экономика Китая замедлилась на фоне угрозы пошлин США

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Торговая война США
Во втором квартале рост экономики Китая замедлился по сравнению с первым. В первом полугодии ВВП вырос на 5,3%, но вторая половина года может показать более слабые результаты, считают аналитики
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Во втором квартале 2025 года ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении, следует из данных Государственного статистического управления страны.

Рост замедлился по сравнению с первым кварталом (5,4%), но показатель превзошел ожидания аналитиков, опрошенных Reuters — они ожидали, что он составит 5,1%. В первом полугодии ВВП Китая вырос на 5,3% в годовом исчислении.

Второй по величине экономике мира удалось избежать резкого замедления отчасти благодаря поддержке властей и «торговому перемирию» с США. Однако инвесторы ожидают более слабых результатов во второй половине года, пишет агентство. По мнению аналитиков, слабый внутренний спрос и растущие риски в мировой торговле усилят давление на Пекин в плане подъема экономики, побуждая власти к дополнительным мерам стимулирования.

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Экономика

«Несмотря на сильное первое полугодие, во втором полугодии перспективы, вероятно, ухудшатся, поскольку экспортная нагрузка снижается, а влияние американских пошлин становится более заметным», — заявил экономист Societe Generale Вэй Яо.

США начали поэтапное повышение тарифов на китайские товары в феврале 2025 года. К апрелю совокупная ставка достигла 145%, Белый дом пригрозил повысить ее до 245%, а Пекин ответил собственными пошлинами. Впоследствии обе стороны договорились о перемирии: Вашингтон согласился снизить пошлины до 30%, Пекин — с 125 до 10%. Однако, пишет CBS, предварительные переговоры между двумя сторонами пока не принесли существенного прогресса.

Всемирный банк ожидает, что по итогам 2025 года рост ВВП Китая составит 4,5%, в 2026-м — 4%, при этом правительство установило целевой показатель на уровне примерно 5%. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют рост на 4,6 и 4,2% соответственно.

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