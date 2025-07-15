Трамп назвал Британию «отличным местом» и похвастался собственностью там

Дональд Трамп (слева) и король Карл III (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию «отличным местом» и отметил, что у него там есть собственность. Об этом американский глава сообщил в интервью Би-би-си.

«Отличное место. Вы знаете, у меня там есть собственность», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о будущем Великобритании в мире.

Политик также положительно отозвался о новом премьер-министре Великобритании Кире Стармере. «Мне действительно очень нравится премьер-министр, несмотря на то, что он либерал», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что у него «особые отношения» с Великобританией, и напомнил о заключенном при нем торговом соглашении. Он также заявил о планах на второй государственный визит в Великобританию в сентябре и поделился ожиданиями: «Хорошо провести время и выразить уважение королю Чарльзу, потому что он — великий джентльмен».

Ранее Трамп и Стармер объявили о заключении торгового соглашения в рамках саммита G7.

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До этого, 8 мая, Трамп заявил о заключении «первой честной, открытой и взаимной торговой сделки» с Великобританией. По его словам, в рамках сделки Штаты получат $6 млрд доходов от десятипроцентных пошлин и $5 млрд за счет новых экспортных возможностей для американских скотоводов, фермеров и производителей.

