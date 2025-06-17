Трамп уронил «очень важное» соглашение с Британией. Видео

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о заключении торгового соглашения в рамках саммита G7.

Во время объявления перед прессой Трамп показал журналистам печатную копию документа, и несколько листов выпало из папки. Стармер поднял их и, улыбаясь, отметил: «Это очень важный документ». «Здесь немного ветрено», — заметил Трамп.

Президент США заявил журналистам, что это торговое соглашение — «честная сделка для обеих сторон», которая «создаст много рабочих мест и много доходов», передает Sky News. Стармер заявил, что документ содержит соглашение о снижении пошлин на автомобили и аэрокосмическую продукцию.

«Так что это очень хороший день для обеих наших стран — настоящий признак силы», — отметил он. Трамп добавил, что Великобритания «очень хорошо защищена» от любых будущих пошлин: «Знаете почему? Потому что они мне нравятся».