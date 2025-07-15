Мишустин выразил соболезнования по поводу смерти Митты
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России кинорежиссера Александра Митты. Его сообщение опубликовала пресс-служба правительства в своем телеграм-канале.
«Александр Наумович внес значительный вклад в развитие отечественного кинематографического искусства. Благодаря ему на экран вышли замечательные фильмы и телесериалы, которые неизменно становились событием и сегодня являются нестареющей классикой», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что Митта имел редкий талант — умел «говорить со зрителем на языке, понятном каждому, способностью задеть самые тонкие струны человеческой души».
Митта умер на 93-м году жизни 14 июля. Среди его знаковых фильмов — «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Шаг за горизонт», «Конец света с последующим симпозиумом».
За свои работы Митта неоднократно получал премии кинокритиков. Также он был награжден кинопремией «Ника» за сценарий к сериалу «Граница. Таежный роман», также за эту картину он получил госпремию.
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