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Мишустин выразил соболезнования по поводу смерти Митты

Александр Митта
Александр Митта (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России кинорежиссера Александра Митты. Его сообщение опубликовала пресс-служба правительства в своем телеграм-канале.

«Александр Наумович внес значительный вклад в развитие отечественного кинематографического искусства. Благодаря ему на экран вышли замечательные фильмы и телесериалы, которые неизменно становились событием и сегодня являются нестареющей классикой», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что Митта имел редкий талант — умел «говорить со зрителем на языке, понятном каждому, способностью задеть самые тонкие струны человеческой души».

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Митта умер на 93-м году жизни 14 июля. Среди его знаковых фильмов — «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Шаг за горизонт», «Конец света с последующим симпозиумом».

За свои работы Митта неоднократно получал премии кинокритиков. Также он был награжден кинопремией «Ника» за сценарий к сериалу «Граница. Таежный роман», также за эту картину он получил госпремию.

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Софья Полковникова
Михаил Мишустин Александр Митта соболезнования
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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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