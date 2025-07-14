Путин выразил соболезнования семье режиссера Митты
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Митты, назвав его выдающимся режиссером, сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования. <...> Добрая, светлая память об Александре Наумовиче Митте навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества», — говорится в сообщении.
Мастерство Митты, тонкое чувство эпохи и художественный вкус помогли ему создать «фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей», отметил Путин.
Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. Церемония прощания пройдет 17 июля в Центральном доме литераторов в Москве.
Режиссер снял такие фильмы, как «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Точка, точка, запятая», «Экипаж», «Граница. Таежный роман», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Митта снимался и как актер в фильмах Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича») и «Июльский дождь».
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