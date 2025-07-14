МЧС предупредило москвичей об «очень сильном дожде»

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В Москве пройдет «очень сильный дождь», сообщили в МЧС Москвы. Осадки ожидаются с 23.00 14 июля до 10.00 15 июля, указали в ведомстве. Кроме того, ожидается «сильный ливень» и гроза.

«При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 м/с», — сообщили в МЧС.

Днем 14 июля в некоторых районах Москвы прошел сильный ливень. После него на некоторых улицах были затоплены проезжие части и тротуары. Машины буквально «плыли» по улицам.

При этом, по информации ЦОДД, несмотря на сильный дождь, дорожная обстановка в столице оставалась стабильной.