В Госдуме напомнили об изменении срока предоставления квитанций за ЖКХ
С 1 марта 2026 года квитанции за ЖКХ будут предоставляться не позднее 5-го числа месяца, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — сказал он.
Кошелев добавил, что это изменение — «шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы», которая учитывает повседневную жизнь граждан.
Изменения вступят в силу с весны следующего года, согласно закону, принятому Госдумой в середине июня. Он также переносит предельный срок платы за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца. Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.
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