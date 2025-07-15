В Госдуме напомнили об изменении срока предоставления квитанций за ЖКХ

С 1 марта 2026 года квитанции за ЖКХ будут предоставляться не позднее 5-го числа месяца, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — сказал он.

Кошелев добавил, что это изменение — «шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы», которая учитывает повседневную жизнь граждан.

Изменения вступят в силу с весны следующего года, согласно закону, принятому Госдумой в середине июня. Он также переносит предельный срок платы за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца. Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.