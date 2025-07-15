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Технологии и медиа ,  
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xAI заключила контракт с Министерством обороны США

Компания xAI, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и принадлежащая бизнесмену Илону Маску, получила контракт на сумму до $200 млн с Министерством обороны США наряду с тремя другими крупными технологическими компаниями, сообщает The Hill.

Согласно пресс-релизу Пентагона, xAI, Anthropic, Google и OpenAI получили контракты с одинаковым максимальным лимитом финансирования от Главного управления по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (Chief Digital and Artificial Intelligence Office). Контракты направлены на помощь в ускорении внедрения передовых технологий ИИ в оборонном ведомстве.

«Внедрение ИИ трансформирует возможности Министерства в поддержке наших военных и сохранении стратегического преимущества перед противниками», — заявил Даг Мэтти, руководитель отдела цифровых технологий и ИИ Министерства обороны США.

Сообщение о заключении контракта совпало по времени с презентацией xAI линейки продуктов на основе ИИ для клиентов из правительства США, которая получила название Grok for Government.

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xAI отметила, что ее продукты также будут доступны для покупки остальным федеральным ведомствам через систему закупок Управления общих служб (General Services Administration).

«Америка является мировым лидером в области ИИ, и это во многом обусловлено традициями инноваций и значительными инвестициями в инженерные и научные разработки. Мы рады внести свой вклад в развитие страны, которая сделала возможным само существование xAI», — говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник.

Портал TechCrunch 10 июля написал, что чат-бот Grok 4 на основе ИИ при поиске ответов на чувствительные вопросы ссылается на посты Маска, в том числе посвященные миграционной политике, израильско-палестинскому конфликту. Grok 4 вышел через день после того, как xAI была вынуждена удалить неуместные, оскорбительные и антисемитские публикации предыдущей версии.

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Евгений Вахляев
Пентагон США Илон Маск искусственный интеллект контракт Grok
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