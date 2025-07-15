xAI заключила контракт с Министерством обороны США

Компания xAI, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и принадлежащая бизнесмену Илону Маску, получила контракт на сумму до $200 млн с Министерством обороны США наряду с тремя другими крупными технологическими компаниями, сообщает The Hill.

Согласно пресс-релизу Пентагона, xAI, Anthropic, Google и OpenAI получили контракты с одинаковым максимальным лимитом финансирования от Главного управления по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (Chief Digital and Artificial Intelligence Office). Контракты направлены на помощь в ускорении внедрения передовых технологий ИИ в оборонном ведомстве.

«Внедрение ИИ трансформирует возможности Министерства в поддержке наших военных и сохранении стратегического преимущества перед противниками», — заявил Даг Мэтти, руководитель отдела цифровых технологий и ИИ Министерства обороны США.

Сообщение о заключении контракта совпало по времени с презентацией xAI линейки продуктов на основе ИИ для клиентов из правительства США, которая получила название Grok for Government.

xAI отметила, что ее продукты также будут доступны для покупки остальным федеральным ведомствам через систему закупок Управления общих служб (General Services Administration).

«Америка является мировым лидером в области ИИ, и это во многом обусловлено традициями инноваций и значительными инвестициями в инженерные и научные разработки. Мы рады внести свой вклад в развитие страны, которая сделала возможным само существование xAI», — говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник.

Портал TechCrunch 10 июля написал, что чат-бот Grok 4 на основе ИИ при поиске ответов на чувствительные вопросы ссылается на посты Маска, в том числе посвященные миграционной политике, израильско-палестинскому конфликту. Grok 4 вышел через день после того, как xAI была вынуждена удалить неуместные, оскорбительные и антисемитские публикации предыдущей версии.