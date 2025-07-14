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Эквадор выдал России обвиняемого в мошенничестве при получении выплат

Из Эквадора в Россию экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат за протезы на 4 млн руб. по ложным данным, поданным в фонд пенсионного и социального страхования. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, с 2019 по 2023 злоумышленник и его сообщники предоставили в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Тюменской области заведомо ложные сведения о приобретении протезов на общую сумму более 4 млн руб. Их целью было возмещение расходов, якобы связанных с покупкой технических средств реабилитации.

Было возбуждено уголовное дело по ст 159.2 Уголовного кодекса (мошенничество при получении выплат), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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Обвиняемый скрылся от российских правоохранительных органов за рубежом и в июне 2024 года был объявлен в международный розыск. Позже благодаря задействованию каналов Интерпола было установлено, что разыскиваемый находится на территории Эквадора. 23 июня он был задержан местными правоохранительными органами, после чего они удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче обвиняемого России.

14 июля в аэропорту города Кито обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Ранее в Россию из Индонезии экстрадировали россиянина, разыскиваемого за торговлю персональными данными российских граждан. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 290 (получение взятки) Уголовного кодекса.

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Евгений Вахляев
экстрадиция Россия Эквадор мошенничество
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