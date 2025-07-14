Эквадор выдал России обвиняемого в мошенничестве при получении выплат

Из Эквадора в Россию экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат за протезы на 4 млн руб. по ложным данным, поданным в фонд пенсионного и социального страхования. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, с 2019 по 2023 злоумышленник и его сообщники предоставили в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Тюменской области заведомо ложные сведения о приобретении протезов на общую сумму более 4 млн руб. Их целью было возмещение расходов, якобы связанных с покупкой технических средств реабилитации.

Было возбуждено уголовное дело по ст 159.2 Уголовного кодекса (мошенничество при получении выплат), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Обвиняемый скрылся от российских правоохранительных органов за рубежом и в июне 2024 года был объявлен в международный розыск. Позже благодаря задействованию каналов Интерпола было установлено, что разыскиваемый находится на территории Эквадора. 23 июня он был задержан местными правоохранительными органами, после чего они удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче обвиняемого России.

14 июля в аэропорту города Кито обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Ранее в Россию из Индонезии экстрадировали россиянина, разыскиваемого за торговлю персональными данными российских граждан. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 290 (получение взятки) Уголовного кодекса.