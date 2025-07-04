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Колумбия экстрадирует международного наркоторговца по запросу России

По требованию Генеральной прокуратуры России Колумбия экстрадирует международного наркоторговца Владимира Полянского, сообщает ведомство.

Его выдадут для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.

По версии следствия, Полянский руководил созданной в 2008 году структурой, занимавшейся поставками и сбытом особо крупных партий наркотиков на территории России: преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

Наркотики перевозились в тайниках в грузовых машинах, после чего расфасовывались и распространялись. В 2021 году деятельность преступного сообщества была пресечена, правоохранители изъяли более 131 кг запрещенных веществ.

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Полянский скрылся за границей, его объявили в международный розыск и заочно приговорили к заключению. В августе 2021 года Колумбии был направлен запрос о выдаче фигуранта в связи с его задержанием на территории страны.

В 2022 году компетентные органы Колумбии приняли решение о выдаче Полянского, которое было обжаловано обвиняемым в Верховном Суде и Министерстве юстиции республики. После этого Россия предоставила материалы, опровергающие доводы Полянского и его защитников, и 3 июля решение о его выдаче вступило в силу.

В июне генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал РБК, что Россия направляла четыре запроса на экстрадицию из Венесуэлы лиц, обвиняемых в совершении преступлений. По его словам, был исполнен один из этих четырех запросов. Остальные два находятся на рассмотрении, а по одному продолжается розыск в Венесуэле.

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Евгений Вахляев
Колумбия Россия экстрадиция наркоторговля
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