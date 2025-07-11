Индонезия выдала России обвиняемого в торговле данными россиян

Фото: МВД России

В Россию из Индонезии экстрадировали россиянина, разыскиваемого за торговлю персональными данными российских граждан, содержащимися в информационно-справочных массивах и базах данных российских государственных органов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Его экстрадировали в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России.

По данным следствия, в 2019 году злоумышленник вступил в преступное сообщество, которое среди прочего занималось торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных государственных органов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 290 (получение взятки) Уголовного кодекса. В марте 2022 года обвиняемого объявили в международный розыск. В июне 2025 года он был задержан.

В аэропорту индонезийского города Денпасар обвиняемого передали российским правоохранительным органам для доставки в Москву. Это произошло после того, как было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче фигуранта зарубежными партнерами.

В конце июня Генпрокуратура сообщила, что по требованию ведомства Монголия экстрадирует в Россию обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств бизнесмена Соднома Будатарова. В 2023 году генеральный директор и учредитель ООО «Вэйстконсалтинг» Будатаров совместно с руководителями еще двух компаний похитил выделенные денежные средства в размере более 94 млн руб. для ликвидации размещения отходов в Тункинском национальном парке в Бурятии.