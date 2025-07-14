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Политика ,  
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МИД Латвии запретил въезд 55 гражданам Грузии

Министерство иностранных дел Латвии объявило 55 граждан Грузии персонами нон грата и запретило им въезд в республику. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«В соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции министр иностранных дел Байба Браже приняла решение о включении 55 граждан Грузии в список персон нон грата в Латвийской Республике. Запрет на въезд в Латвию для этих лиц введен на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Поименный список лиц, которым запрещен въезд в страну, министерство не опубликовало.

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В декабре 2024 года Латвия объявила персонами нон грата 13 граждан Грузии, им также был запрещен въезд в страну. Это решение было принято на фоне проходящих в Грузии протестов. Они начались в октябре после победы правящей партии «Грузинская мечта» на выборах в парламент. Ситуация обострилась после того, как в конце ноября премьер Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить открытие переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

До этого Литва и Эстония запретили въезд одиннадцати представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

В январе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о возвращении визового режима для чиновников и дипломатов из Грузии. Она добавила, что средства, которые ЕС направлял для поддержки правительства Грузии, будут переданы неправительственным НКО.

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Евгений Вахляев
Латвия Грузия персона нон грата запрет на въезд
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