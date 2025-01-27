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Протесты в Грузии ,  
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Евросоюз отменил безвиз для грузинских чиновников и дипломатов

Сюжет
Протесты в Грузии
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Евросоюз вернул визовый режим для чиновников и дипломатов из Грузии. О решении Совета Европы сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы сегодня также кратко обсудим Грузию. И конечно, действие дипломатических паспортов приостановлено — безвизовый режим для дипломатических паспортов приостановлен», — сказала дипломат.

Дополнительно Каллас упомянула о том, что средства, которые ЕС направлял для поддержки правительства Грузии, будут переданы неправительственным НКО.

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Кая Каллас

О решении приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов также сообщил в пресс-релизе Совет Европы. Решение коснулось членов официальных делегаций Грузии в ЕС, членов национального и регионального правительств Грузии, а также владельцев дипломатических паспортов.

Каллас заявляла о намерении ЕС приостановить безвизовый режим для грузинских чиновников и дипломатов 16 декабря 2024 года. Обсуждение санкций против Грузии началось из-за подавления протестов в стране, начавшихся из-за недовольства оппозиции результатами прошедших президентских выборов.

Также против отдельных персон ввели санкции США «за подрыв демократии в Грузии или соучастие в этом». В санкционный список попали около 20 человек, включая министров, членов парламента и силовиков. Их имена названы не были.

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Евросоюз Грузия Кая Каллас визы Совет Европы
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