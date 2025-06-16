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Война санкций ,  
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Латвия запретила въезд актеру Прилучному и телеведущей Андреевой

Сюжет
Война санкций
Павел Прилучный
Павел Прилучный (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей «Первого канала» Екатерине Андреевой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«13 июня 2025 года министр иностранных дел Байба Браже приняла решение о включении в список нежелательных лиц Латвийской Республики и установлении запрета на въезд в Латвию на неопределенный срок для граждан России Павла Прилучного и Екатерины Андреевой», — говорится в сообщении.

Решение было принято в соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции.

Как пишет Delfi, эта статья закона предусматривает, что решение о внесении иностранца в список нежелательных может быть принято, если у государственных органов есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка.

МИД Латвии подчеркнул, что «строгим образом осуждает» военную операцию России на Украине.

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В мае 2022 года Прилучный поддержал военную операцию и заявил, что «мы должны поддержать наших ребят, которые там сейчас воюют за нас». В апреле после спектакля в Москве актер вывел на сцену российского военнослужащего, участвующего в операции. Тот заявил, что Прилучный «с самого начала помогал» его подразделению.

Андреева также неоднократно заявляла, что поддерживает операцию российских войск на территории Украины.

Ранее Латвия уже запрещала въезд на территорию страны российским публичным лицам. Так, въезд в республику запрещен певице Кристине Орбакайте, актеру Даниле Козловскому и дизайнеру Артемию Лебедеву. Кроме того, в черный список внесен сербский музыкант и композитор Горан Брегович.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Латвия запрет на въезд Екатерина Андреева Павел Прилучный
Екатерина Андреева фото
Екатерина Андреева
телеведущая
27 ноября 1965 года
Павел Прилучный фото
Павел Прилучный
актер
5 ноября 1987 года
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