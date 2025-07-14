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Политика ,  
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Кремль назвал провокацией стрельбу Эстонии из HIMARS

Страны Балтийского региона занимаются провокациями, заявил Песков, комментируя учебную стрельбу из HIMARS, которую эстонские военные провели на прошлой неделе. Он подчеркнул, что Россия твердо намерена отстаивать свои интересы

Кремль назвал провокацией стрельбу Эстонии из HIMARS
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Многие страны занимаются провокационными действиями, но Россия, как балтийское государство, будет отстаивать свои интересы в регионе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал первые боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые эстонские военные провели на прошлой неделе. Испытания прошли на эстонском острове Сааремаа. Учебные ракеты менее чем за минуту поразили морские цели на расстоянии 15 км.

«Россия — это балтийское государство и намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, — это тоже является совершенно очевидной реальностью», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что благодаря «весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы» Балтика превратилась в регион, «где царит атмосфера напряженности».

Остров Сааремаа, где проходили учения эстонских военных, расположен примерно в 400 км от Санкт-Петербурга по прямой. Шесть американских ракетных установок для укрепления своей обороны Эстония получила в апреле 2025 года. Подготовка к эксплуатации системы заняла около четырех месяцев. По словам командующего дивизией сил обороны Эстонии генерал-майора Индрека Сиреля, системы HIMARS позволят эстонским военным влиять на цели, которые до этого не были доступны по дистанции, при этом находясь вне зоны поражения противника.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах. Может вести стрельбу всеми типами снарядов семейства MFOM — неуправляемыми M-26, а также управляемыми ракетами M-30 и M-31 GMLRS и баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS. Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет.

Договор о поставках HIMARS с США заключила не только Эстония, но и две другие страны Балтии — Литва и Латвия. Американские ракетные установки с 2022 года получает также Украина. Президент Владимир Путин предупреждал, что применение западных вооружений для ударов по России будет означать, что европейские страны воюют с Россией.

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Эстония Россия РСЗО HIMARS Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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