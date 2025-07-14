В Дагестане число пострадавших от отравления водой достигло 450 человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Магарамкентском районе Дагестана число обратившихся за медпомощью из-за отравления питьевой водой достигло 450 человек, сообщил минздрав региона в телеграм-канале.

«Всего зарегистрировано 450 случаев заболевания кишечной инфекцией, 422 из которых — дети. Тяжелых случаев болезни не было», — говорится в сообщении.

При этом 109 пациентов уже выписали из магарамкентской ЦРБ. На стационарном лечении остаются 30 пациентов, из них 24 — дети.

Ведомство добавило, что медики активно выявляют больных, обходя дома сельчан.

Вопрос лечения больных остается на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.

Вспышку кишечной инфекции зафиксировали ночью 7 июля. Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что причиной массового отравления стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что местом аварии был участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр.

Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Задержан Ренат Халидов, директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что все виновные понесут ответственность независимо от занимаемой должности и связей.