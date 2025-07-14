Названа одна из причин возбуждения уголовного дела против Акунина
Одной из причин возбуждения уголовного дела на Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) стал его телефонный разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает ТАСС из зала суда, где 14 июля прошло слушание дела.
Гособвинитель заявила, что Акунин, общаясь с пранкерами по видеозвонку, «совершил активные действия» с целью привлечь мужчин поспособствовать насильственному изменению конституционного строя России. Один из свидетелей сказал, в свою очередь, что «эти пранкеры представились от имени Зеленского». Тогда Акунин признался блогерам, что «согласен финансировать военные действия ВСУ».
В Следственном комитете (СК) России сообщили, что Акунин заявлял о необходимости насильственно изменить конституционный строй России, а также оправдывал террористическую деятельность, уточняет агентство.
Кроме того, будучи иноагентом, писатель публиковал в интернете материалы, но не ставил на них соответствующую плашку, подчеркнули в СК.
Акунину заочно предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса России — содействие террористической деятельности, ч. 2 ст. 205.2 УК — публичное оправдание терроризма в Сети, ч. 2 ст. 330.1 УК — несоблюдение законодательства об иноагентах. По словам адвоката писателя, вину Акунин не признает.
Акунина заочно приговорили к 14 годам заключения, из которых первые четыре нужно провести в тюрьме, а десять — в исправительной колонии строгого режима.
Защита Акунина заявила, что следствие и обвинение не смогло доказать причастность писателя к инкриминируемым ему действиям. Так, во время разбирательства не допросили ключевых свидетелей — самих пранкеров, записавших разговор, ставший основанием для возбуждения дела. Более того, нет реальных доказательств того, что телеграм-канал, фигурирующий в деле, принадлежит самому Акунину, заявила защита.
Борис Акунин не живет в России с 2014 года, он находится в Великобритании и имеет двойное гражданство. Его книги были одними из самых популярных в России — серии про Эраста Фандорина и «История Российского государства» издавались миллионными тиражами. После того как его включили в список террористов и экстремистов, а также признали иноагентом, в стране начали массово изымать книги Акунина из библиотек и магазинов, театры отменяли спектакли по его пьесам. Акунин объявлен в международный розыск.
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