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В Петербурге сожгли полтонны кокаина. Видео

ФСБ: 530 кг кокаина стоимостью 1 млрд рублей сожгли на полигоне в Петербурге

В Петербурге сожгли полтонны кокаина. Видео
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Более полутоны кокаина сожгли в Санкт-Петербурге на специализированном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет «РИА Новости».

По данным ведомства, 530 кг наркотика были вещественными доказательствами по уголовным делам. В ведомстве подчеркнули, что по каждому из них уже вынесены обвинительные приговоры.

Наркотики уничтожили под контролем межведомственной комиссии, уточнили в ФСБ.

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Ранее таможенники остановили «Газель», перевозившую 1,5 т сырья для наркотиков. Грузовой автомобиль с контрабандой следовал из Центральной Азии на один из складов во Владимирской области.

На черном рынке стоимость наркотиков на основе такого количества запрещенной жидкости могла бы составить 6,4 млрд руб., добавили в ведомстве.

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Анастасия Лежепекова
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