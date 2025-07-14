В Петербурге сожгли полтонны кокаина. Видео
Более полутоны кокаина сожгли в Санкт-Петербурге на специализированном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет «РИА Новости».
По данным ведомства, 530 кг наркотика были вещественными доказательствами по уголовным делам. В ведомстве подчеркнули, что по каждому из них уже вынесены обвинительные приговоры.
Наркотики уничтожили под контролем межведомственной комиссии, уточнили в ФСБ.
Стоимость конфискованного груза — более 1 млрд руб.
Ранее таможенники остановили «Газель», перевозившую 1,5 т сырья для наркотиков. Грузовой автомобиль с контрабандой следовал из Центральной Азии на один из складов во Владимирской области.
На черном рынке стоимость наркотиков на основе такого количества запрещенной жидкости могла бы составить 6,4 млрд руб., добавили в ведомстве.
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