Таможенники остановили «Газель», перевозившую 1,5 т сырья для наркотиков

Фото: ФТС России

Таможенники остановили «Газель», перевозившую на склад во Владимирскую область 1,5 т прекурсоров (веществ, использующихся для производства синтетических наркотиков). Об этом сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления.

«Таможенники изъяли из незаконного оборота 1,5 т прекурсора. Из этого количества можно изготовить около 1,4 т синтетических наркотиков», — сообщили в ведомстве.

На черном рынке стоимость наркотиков из этого сырья могла бы составить 6,4 млрд руб., сообщили в таможне.

Грузовой автомобиль с контрабандой ехал из Центральной Азии на один из складов во Владимирской области. В 30 металлических бочках по 50 л каждая перевозили жидкость желтого цвета. Экспертиза подтвердила, что в бочках находится прекурсор, запрещенный на территории России.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК — контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Виновным грозит до 20 лет колонии и штраф до 1 млн руб. либо пожизненное лишение свободы.

В середине мая в Санкт-Петербурге правоохранители нашли тайник с 61 кг кокаина. Контрабанда находилась на морском судне, прибывшем из Эквадора. В тайнике было 50 брикетов с порошком белого цвета. Один из свертков направили на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится кокаин. Стоимость такой партии наркотиков на черном рынке составляет около 500 млн руб., сообщали в МВД.