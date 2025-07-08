 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Таможенники остановили «Газель», перевозившую 1,5 т сырья для наркотиков

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Таможенники остановили «Газель», перевозившую на склад во Владимирскую область 1,5 т прекурсоров (веществ, использующихся для производства синтетических наркотиков). Об этом сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления.

«Таможенники изъяли из незаконного оборота 1,5 т прекурсора. Из этого количества можно изготовить около 1,4 т синтетических наркотиков», — сообщили в ведомстве.

На черном рынке стоимость наркотиков из этого сырья могла бы составить 6,4 млрд руб., сообщили в таможне.

Грузовой автомобиль с контрабандой ехал из Центральной Азии на один из складов во Владимирской области. В 30 металлических бочках по 50 л каждая перевозили жидкость желтого цвета. Экспертиза подтвердила, что в бочках находится прекурсор, запрещенный на территории России.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК — контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Виновным грозит до 20 лет колонии и штраф до 1 млн руб. либо пожизненное лишение свободы.

В середине мая в Санкт-Петербурге правоохранители нашли тайник с 61 кг кокаина. Контрабанда находилась на морском судне, прибывшем из Эквадора. В тайнике было 50 брикетов с порошком белого цвета. Один из свертков направили на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится кокаин. Стоимость такой партии наркотиков на черном рынке составляет около 500 млн руб., сообщали в МВД.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
наркотики Владимирская область таможня
Материалы по теме
Путин провел заседание Совбеза об обороте наркотиков. Видео
Политика
Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков
Общество
Россиянин пытался провезти наркотики из Таиланда под видом мармелада
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:51
Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 17:48
Медиакомпания Трампа запустит ETF на «голубые фишки» крипторынка Крипто, 17:46
МУС выдал ордера на арест лидеров «Талибана» Политика, 17:45
В Екатеринбурге открылась выставка «Универмаг» Наццентра «Россия» Life, 17:42
Таможенники остановили «Газель», перевозившую 1,5 т сырья для наркотиков Общество, 17:41
Йельский университет признали нежелательной организацией в России Политика, 17:36
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Журналист Александр Атасунцев стал фигурантом уголовного дела Политика, 17:35
Рязанский священник призвал судить за празднование дня Ивана Купалы Общество, 17:31
Кириенко и Собянин представили макет нового здания наццентра «Россия» Life, 17:31
Сонный паралич: что это на самом деле и как справиться с ночным кошмаром Стиль, 17:24
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
В России расширят список оснований для лишения приобретенного гражданства Общество, 17:16
В США 37-летний боксер умер через несколько часов после проигранного боя Спорт, 17:06