Певцов и Ребенок рассказали о работе с кинорежиссером Юрием Морозом
Режиссер Юрий Мороз был талантливым профессионалом, а также простым человеком с большим сердцем, заявила РБК актриса театра и кино Александра Ребенок.
«Для меня это не просто успешный режиссер, состоявшийся большой продюсер с очень серьезной, такой профессиональной биографией <...>, он оказался очень открытым, добрым человеком с большим сердцем», — сказала она.
Актриса назвала «очень-очень редким» сочетание «большого таланта, умений продюсировать» и «при этом такого большого сердца». Она также поделилась, что Мороз открыл для нее «огромное количество дверей в профессиональный мир».
Актер Дмитрий Певцов рассказал РБК, что с удовольствием вспоминает работу с Морозом над своей первой в кинокарьере ролью в фильме «Подземелье ведьм».
Певцов вспоминает Мороза как «удивительного, мягкого, интеллигентного человека», который «жил очень деликатно, никого не обидя».
Для актера Леонида Громова уход режиссера стал неожиданностью.
«Я любил и уважал Юру, Юрия Палыча. Он легко встраивался во все времена и изменения, но не потерял, не выбросил что-то важное, человеческое! Было в нем и умелое знание успеха, и скрытое чувство боли», — поделился с РБК Громов.
О смерти режиссера сообщил телеканал «Россия Культура» со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна. Ему было 68 лет.
Александр Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. С 1979 по 1987 год он служил в театре «Ленком».
Его актерский дебют состоялся в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Широкую известность Морозу принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Среди других заметных ролей — работы в детективах «Тайна черных дроздов» и «Визит к минотавру», а также роль почтальона в фильме «Мэрри Поппинс, до свидания!».
Как режиссер Мороз поставил первые четыре сезона сериала «Каменская» и драму «Угрюм-река». В 2009 году он экранизировал роман Достоевского «Братья Карамазовы», выступив также продюсером проекта.
Среди его последних работ — телефильм «Пелагия и белый бульдог», третий сезон сериала «Содержанки» (с участием его дочери Дарьи Мороз) и драма «Лунатики», отмеченная наградой за лучшую режиссуру на кинофестивале в Валахии.
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