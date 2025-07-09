Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пляжу Курска
Медики диагностировали тяжелое состояние у трех пострадавших в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, в том числе у ребенка, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно», — написал он.
Пятилетний мальчик получил тяжелые ожоги, вместе с матерью ребенка переведут на лечение в Москву.
В ночь на 9 июля средства ПВО сбили над Курском украинский беспилотник, его обломки упали в районе городского пляжа.
По данным местных властей, при ударе ВСУ погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который оказывал людям помощь. Семь человек пострадали. Глава Курской области пообещал представить росгвардейца к государственной награде.
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