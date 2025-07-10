ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом. Видео

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ФСБ задержала мужчину, готовившего поджог здания в поселке Мостковский Краснодарского края, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

На видеозаписи показано, как сотрудники правоохранительных органов заковывают в наручники лежащего на асфальте мужчину. Рядом с ним находятся две бутылки с неизвестным содержимым.

По данным ФСБ, мужчина 1972-го года рождения изготовил зажигательную смесь и собирался поджечь административное здание. Ведомство сообщило, что, помимо подготовки диверсии, обвиняемый заведомо ложно сообщил о готовящемся теракте в одном из мест массового пребывания граждан.

Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению поджога, а также заведомо ложном сообщении о готовящихся взрывах (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 207 Уголовного кодекса). Злоумышленника заключили под стражу.

Сотрудники спецслужб регулярно сообщают о задержании граждан, планирующих совершить теракт.

10 июня 2025 года ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, задержанный планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики. Помимо этого, мужчина занимался фотосъемкой военных объектов и фиксировал перемещения кораблей Черноморского флота.

В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, и ношении взрывчатых веществ.