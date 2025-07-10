 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом. Видео

ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом в Краснодарском крае
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом. Видео
Video

ФСБ задержала мужчину, готовившего поджог здания в поселке Мостковский Краснодарского края, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

На видеозаписи показано, как сотрудники правоохранительных органов заковывают в наручники лежащего на асфальте мужчину. Рядом с ним находятся две бутылки с неизвестным содержимым.

По данным ФСБ, мужчина 1972-го года рождения изготовил зажигательную смесь и собирался поджечь административное здание. Ведомство сообщило, что, помимо подготовки диверсии, обвиняемый заведомо ложно сообщил о готовящемся теракте в одном из мест массового пребывания граждан.

Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению поджога, а также заведомо ложном сообщении о готовящихся взрывах (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 207 Уголовного кодекса). Злоумышленника заключили под стражу.

ФСБ сообщила о предотвращении атаки на силовиков на День России в Крыму
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники спецслужб регулярно сообщают о задержании граждан, планирующих совершить теракт.

10 июня 2025 года ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, задержанный планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики. Помимо этого, мужчина занимался фотосъемкой военных объектов и фиксировал перемещения кораблей Черноморского флота.

В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, а также незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, и ношении взрывчатых веществ.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Александра Озерова
новости Краснодарский край ФСБ теракт
Материалы по теме
ФСБ сообщила о предотвращении атаки на силовиков на День России в Крыму
Политика
ФСБ показала видео задержания в Мелитополе мужчин за сотрудничество с ВСУ
Политика
В Челябинске ФСБ возбудила дело о сговоре при поставках школьных обедов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа Политика, 14:10
Юрий Семин удивлен решению исключить «Торпедо» из РПЛ Спорт, 14:09
«Силы ПВО наготове»: воронежский губернатор сообщил об опасности БПЛА Политика, 14:01
Власти Курской области заявили о применении ВСУ снарядов с хлором Политика, 13:55
Адвокаты владельца «Торпедо» назвали решение РФС политическим Спорт, 13:55
ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом. Видео Политика, 13:46
Минфин поддержал идею выдавать семейную ипотеку по месту регистрации Недвижимость, 13:41
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве Политика, 13:41
На Украине назвали дату запуска мобильной связи через спутники Маска Технологии и медиа, 13:39
Минобороны сообщило об уничтожении 185 дронов Политика, 13:38
Украина передала России двоих детей при посредничестве Катара Политика, 13:33
Кремль назвал главное условие для возобновления работы аэропорта в Крыму Общество, 13:31
Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен Политика, 13:27
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20