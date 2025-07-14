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Ограничения для мигрантов ,  
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В Госдуме предложили не пускать в Россию мигрантов с гепатитом и ВИЧ

Депутат Нилов: нужно ужесточить медосмотр мигрантов перед въездом в Россию
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Ограничения для мигрантов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Госдуму внесут проект о дополнительных медицинских требованиях к трудовым мигрантам, сообщил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов своем телеграм-канале.

В частности, помимо действующей медстраховки, нужно будет предоставлять результаты теста, которые подтверждают отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ.

«Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои», — считает депутат.

Также приезжающим в Россию иностранцам нужно иметь при себе актуальную справку об отсутствии ВИЧ, гепатита В, С, туберкулеза и сифилиса.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

«Если чего-то из перечисленного необходимого минимума нет, то разворот уже на границе», — заключил Нилов.

Ранее в июле правительство внесло в Госдуму законопроект, которым с 1 сентября могут ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить ряд уже действующих пошлин для них.

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Анастасия Лежепекова
мигранты трудовые мигранты Ярослав Нилов медицина вирусы
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