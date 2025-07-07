Правительство предложило новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Пошлины на госуслуги для автомобилистов могут вырасти в России с 1 сентября — соответствующие поправки правительство направило в Госдуму. Также может быть введен сбор за постановку на учет по месту пребывания для иностранцев

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается с 1 сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить ряд уже действующих пошлин для них. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс России. В пояснительной записке говорится, что госпошлины были установлены в 2014 году и с тех пор не менялись. Также отмечается, что при «значительных миграционных потоках» работа по контролю за пребыванием иностранных граждан в России представляет «особую важность».

В случае принятия поправок, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) возрастет с 800 до 1,2 тыс. руб., за внесение изменений в выданный ранее паспорт — с 350 до 525 руб. Пошлину за выдачу свидетельства о регистрации транспорта предлагается увеличить сразу в три раза: до 1,5 тыс. руб. за бумажный документ и до 4,5 тыс. руб. — за пластиковый.

Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого на пластиковой основе, вырастут с 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., нового поколения — с 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб. Пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повышаются с 1,6 тыс. руб. до 3,2 тыс. руб., за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1,5 тыс. руб. до 2250 руб., а за его продление — с 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб.

Что касается иностранных граждан, то для них предлагается ввести сбор за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 руб., а также за продление срока временного пребывания — 1 тыс. руб. Также устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента в размере 4,2 тыс. руб. За продление срока действия разрешения на работу мигрантам придется заплатить 4,2 тыс. руб., а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2,1 тыс. руб.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.