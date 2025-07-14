МИД Украины возмутил репортаж The New York Times из-под Суджи
МИД Украины возмутился репортажем журналистки The New York Times (NYT) Нанны Хайтманн, которая почти неделю провела в Курской области, заявил представитель ведомства Георгий Тихий в соцсети Х.
Тихий написал, что NYT «позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение» и назвал публикацию «самым глупым решением», а не «другой точкой зрения».
Хайтманн провела шесть дней с военными российского подразделения «Ахмат» в районе Суджи, выпустив репортаж под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». В материале журналистка, в частности, описала последствия боев в приграничных деревнях.
В репортаже также приводятся заявления бойцов «Ахмата», которые упоминают, что местные встречали их «со слезами и объятиями».
В марте 2024 года Госдепартамент США со ссылкой на оценку правозащитников заявил, что СМИ на Украине работают в «частично свободных» условиях. Исследователи указали, что, несмотря на активную работу независимых изданий и новостных сайтов, выражающих широкий спектр мнений, власти предприняли некоторые действия для ограничения такой работы. По информации Госдепа, такие меры приняли в том числе для решения проблем безопасности военного времени.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов