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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины возмутил репортаж The New York Times из-под Суджи

Сюжет
Военная операция на Украине

МИД Украины возмутился репортажем журналистки The New York Times (NYT) Нанны Хайтманн, которая почти неделю провела в Курской области, заявил представитель ведомства Георгий Тихий в соцсети Х.

Тихий написал, что NYT «позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение» и назвал публикацию «самым глупым решением», а не «другой точкой зрения».

Хайтманн провела шесть дней с военными российского подразделения «Ахмат» в районе Суджи, выпустив репортаж под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». В материале журналистка, в частности, описала последствия боев в приграничных деревнях.

В репортаже также приводятся заявления бойцов «Ахмата», которые упоминают, что местные встречали их «со слезами и объятиями».

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В марте 2024 года Госдепартамент США со ссылкой на оценку правозащитников заявил, что СМИ на Украине работают в «частично свободных» условиях. Исследователи указали, что, несмотря на активную работу независимых изданий и новостных сайтов, выражающих широкий спектр мнений, власти предприняли некоторые действия для ограничения такой работы. По информации Госдепа, такие меры приняли в том числе для решения проблем безопасности военного времени.

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