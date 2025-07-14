МИД Украины возмутился репортажем журналистки The New York Times (NYT) Нанны Хайтманн, которая почти неделю провела в Курской области, заявил представитель ведомства Георгий Тихий в соцсети Х.

Тихий написал, что NYT «позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение» и назвал публикацию «самым глупым решением», а не «другой точкой зрения».

Хайтманн провела шесть дней с военными российского подразделения «Ахмат» в районе Суджи, выпустив репортаж под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». В материале журналистка, в частности, описала последствия боев в приграничных деревнях.

В репортаже также приводятся заявления бойцов «Ахмата», которые упоминают, что местные встречали их «со слезами и объятиями».

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