Чехия призвала Словакию не мешать новым санкциям против России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала направил своему коллеге из Словакии Роберту Фицо письмо с просьбой не блокировать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сам Фиала заявил в соцсети Х.



«Я верю, что Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, будет учитывать свою ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности», — написал он.



Агентство ČTK со ссылкой на текст письма сообщает, что Фиала подчеркнул: принятие санкций важно в том числе для защиты Украины. Премьер подтвердил изданию, что направил письмо Фицо 12 июля. Он указал, что на недавней видеоконференции западных лидеров и на встрече по восстановлению Украины в Риме стало очевидно, что Словакия все больше оказывается в изоляции из-за своей позиции по блокированию санкций.



«В конце концов, у нас есть общий интерес в обеспечении безопасности наших стран и наших граждан. Сотрудничество между государствами в рамках ЕС и НАТО является основным условием для этого», — отметил Фиала.

Накануне Фицо заявил, что его страна рассчитывает до вторника (15 июля) достичь соглашения с Европейской комиссией и партнерами по ЕС, чтобы обезопасить себя от последствий прекращения поставок российского газа, а также договориться по 18-му пакету антироссийских санкций

Словакия в настоящее время блокирует принятие этого пакета ограничений, возражая против предложения ЕК полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. Братислава предупреждает, что это может привести к дефициту газа, росту цен, увеличению транзитных сборов и возможным судебным искам со стороны «Газпрома».

Российские власти считают санкции незаконными. Кремль заявлял, что Москва знает, как минимизировать их последствия.