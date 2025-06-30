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Двое пожарных погибли при стрельбе из засады во время тушения в Айдахо

Пожарные попали под снайперский огонь из засады во время тушения лесного пожара на севере американского штата Айдахо, двое из них погибли, заявил шериф округа Кутеней Роберт Норрис, передает CNN.

«Мы не знаем, был ли там один, два, три или четыре стрелка», — сказал он на брифинге.

Офицеры сообщали, что пули летели с разных направлений. Норрис пообещал, что полицейские «нейтрализуют эту угрозу».

Губернатор Айдахо Брэд Литтл в X призвал людей держаться подальше от места происшествия. «Сегодня несколько пожарных-героев подверглись нападению во время ликвидации пожара в Северном Айдахо. Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных», — написал он.

Начальник пожарной охраны района Северных озер Пэт Райли заявил, что пожарные были встречены стрельбой из засады при реагировании на возгорание дикой растительности на горе Кэнфилд, популярном месте для пеших прогулок в ареале Кер-д'Ален.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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