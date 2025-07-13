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Военная операция на Украине ,  
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Инспекторы МАГАТЭ услышали сотни выстрелов около Запорожской АЭС

Инспекторы МАГАТЭ услышали сотни выстрелов из стрелкового оружия около ЗАЭС
Сюжет
Военная операция на Украине

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ночью услышала сотни выстрелов из стрелкового оружия в окрестностях Запорожской АЭС, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

«Группа МАГАТЭ на <...> Запорожской АЭС сообщила, что прошлой ночью слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия, что является последним признаком военной активности, потенциально угрожающей ядерной безопасности», — передает пресс-служба агентства в X.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

С 1 сентября 2022 года на Запорожской АЭС работают эксперты МАГАТЭ. С начала боев, по словам Гросси, «главной ахиллесовой пятой» ядерной безопасности было внешнее электроснабжение АЭС, в мае ситуация ухудшилась.

На тот момент станция уже более недели использовала только одну линию электропередачи для «выполнения основных функций ядерной безопасности» из-за повреждений на подконтрольной Киеву территории, уточнило тогда МАГАТЭ. Гросси неоднократно называл ситуацию на станции нестабильной.

МИД России подчеркивал, что Запорожская АЭС является ядерным объектом России и «возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт».

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Полина Харчевникова
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