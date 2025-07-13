Инспекторы МАГАТЭ услышали сотни выстрелов около Запорожской АЭС
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ночью услышала сотни выстрелов из стрелкового оружия в окрестностях Запорожской АЭС, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.
«Группа МАГАТЭ на <...> Запорожской АЭС сообщила, что прошлой ночью слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия, что является последним признаком военной активности, потенциально угрожающей ядерной безопасности», — передает пресс-служба агентства в X.
ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.
С 1 сентября 2022 года на Запорожской АЭС работают эксперты МАГАТЭ. С начала боев, по словам Гросси, «главной ахиллесовой пятой» ядерной безопасности было внешнее электроснабжение АЭС, в мае ситуация ухудшилась.
На тот момент станция уже более недели использовала только одну линию электропередачи для «выполнения основных функций ядерной безопасности» из-за повреждений на подконтрольной Киеву территории, уточнило тогда МАГАТЭ. Гросси неоднократно называл ситуацию на станции нестабильной.
МИД России подчеркивал, что Запорожская АЭС является ядерным объектом России и «возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт».
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