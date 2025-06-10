Рябков заявил о невозможности решить без США вопрос о топливе на ЗАЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Урегулирование вопроса американского ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможно без диалога с США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

«Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится. Это очевидный для всех факт», — сказал он.

Рябков также прокомментировал просьбу главы «Росатома» Алексея Лихачева к главе МАГАТЭ стать посредником в решении этого вопроса.

«ЗАЭС — это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом «Росатома». Генеральный директор <...> высказал мнение, что с учетом обстоятельств, когда на этом объекте предпринимались попытки «заместить» топливные сборки российского производства на американские, возникает целый ряд вопросов, в том числе юридического свойства», — сказал Рябков.

Лихачев обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой стать посредником по взаимодействию с США в вопросе их топлива во время их встречи 6 июня. После этого Гросси выразил готовность МАГАТЭ сыграть роль медиатора, «если обе стороны придут к пониманию о сотрудничестве по самым сложным вопросам».

Он отметил, что любая эксплуатация объекта должна происходить «в стабильных условиях» и с готовностью обеспечения безопасной эксплуатации со стороны технических служб.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Российская сторона регулярно сообщает об ударах украинской армии по Энергодару и территории ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. 25 мая 2025 года на ЗАЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ.