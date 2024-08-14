Россияне выиграли золотые медали на олимпиаде по искусственному интеллекту

Российские школьники победили на олимпиаде по искусственному интеллекту

Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко, Анастасия Гайнуллина (Фото: government_rus / Telegram)

Российские школьники выиграли золотые и серебряные медали на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Золото старшеклассники получили в научном этапе конкурса, серебро — в практическом этапе. В итоге российская сборная стала первой по сумме баллов за оба этапа конкурса.

Золотых медалей были удостоены ученики и выпускники московской школы «Летово» Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина. Победителей поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Международная олимпиада по искусственному интеллекту (ИИ) проходила с 9 по 14 августа в Болгарии. В ней участвовали школьники из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США.

В первом раунде нужно было решить три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения. Во втором туре команды занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и других.