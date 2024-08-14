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Российские школьники победили на олимпиаде по искусственному интеллекту

Россияне выиграли золотые медали на олимпиаде по искусственному интеллекту
Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко, Анастасия Гайнуллина
Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко, Анастасия Гайнуллина (Фото: government_rus / Telegram)

Российские школьники выиграли золотые и серебряные медали на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Золото старшеклассники получили в научном этапе конкурса, серебро — в практическом этапе. В итоге российская сборная стала первой по сумме баллов за оба этапа конкурса.

Золотых медалей были удостоены ученики и выпускники московской школы «Летово» Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина. Победителей поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Фото:ipho_2023 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Международная олимпиада по искусственному интеллекту (ИИ) проходила с 9 по 14 августа в Болгарии. В ней участвовали школьники из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США.

В первом раунде нужно было решить три задачи, имитирующие реальные научные исследования в области ИИ, используя навыки программирования, знание библиотек Python и понимание основ машинного обучения. Во втором туре команды занимались разработкой и проведением экспериментов о поведении программного обеспечения ИИ: ChatGPT, Dalle-2 и других.

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