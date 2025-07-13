Под Киевом мужчина бросил в полицейских гранату, ранив пятерых

Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области пятеро полицейских пострадали при взрыве гранаты во время вызова по заявлению о домашнем насилии, сообщает Нацполиция Украины в телеграм-канале.

Поздним вечером 12 июля 18-летняя девушка обратилась в полицию и заявила, что отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия. Полицейские вошли в дом, в это время 41-летний мужчина бросил в их сторону боевую гранату. После взрыва полицейские выстрелили в сторону нападавшего, он погиб на месте.

Пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения при взрыве, их госпитализировали.

В октябре 2024 года в стрельбе в кафе в селе Софиевская Борщаговка под Киевом пострадал 34-летний полицейский. Он был не при исполнении, раненого госпитализировали.

В Нацполиции тогда сообщили, что в кафе между посетителями возник конфликт из-за женщины. Мужчины, пришедшие с ними, вмешались в спор, один из них трижды выстрелил в оппонента. У стрелявшего изъяли оружие.