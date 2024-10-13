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Общество ,  
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Полицейский получил ранение при стрельбе в кафе под Киевом

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом накануне произошла стрельба в кафе, в результате ранение получил полицейский, сообщает Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел вечером 12 октября. По информации ведомства, между отдыхающими в кафе женщинами возник конфликт. Тогда мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, один из них трижды выстрелил в оппонента, добавили в полиции.

Пострадал 34-летний полицейский, который был не при исполнении, его доставили в больницу. Правоохранители установили личность стрелявшего и изъяли у него оружие.

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Фото:Национальная полиция Украины

В июле в Харьковской области произошла перестрелка между военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за ссоры на основе личных отношений. Трое участников конфликта погибли, еще четверо получили ранения.

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Киевская область Украина стрельба перестрелка пострадавший
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